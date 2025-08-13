كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير أحمد عبد العزيز ضيفا على برنامج "ستوديو إكسترا" المعروض على قناة "Extra News"، وتطرق خلال حديثه عن مشواره الفنية وأعماله في الدراما التلفزيونية وتعاونه مع أبرز نجوم الوسط الفني، كما تحدث عن الفنان الراحل محمود يس وأنه أول من آمن به، إلى جانب حديثه عن واقعة تجاهل مصافحة أحد المعجبين الذي أثار به جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية.

وعن اتهام البعض له بالغرور والتعالي قال: "الناس اللي بيقولوا إني كسرت بخاطر الولد، وإن هذا لا يصح وهذا نوع من التكبر والتعالي والغرور يدعون الفضيلة يدعون إليها بقلة أدب، ووالسوشيال ميديا صورتني وكأني ارتكبت جريمة".

يذكر أن اخر مشاركات الفنان أحمد عبد العزيز الفنية كانت بمسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

"شمس وبحر وبطيخ".. هنا الزاهد تخطف الأنظار بـ"التايجر" أمام البحر

هدى الإتربي تظهر في بلاغ زيزو ضد الزمالك