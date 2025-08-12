هشام ماجد ضيف معتز التوني في برنامج "فضفضت أوي".. غدًا

كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة "Watch It" عن استضافة الفنان هشام ماجد في برنامجها "فضفضت أوي"، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني، والمقرر عرضه غدًا الأربعاء، ويُعد البرنامج من أحدث إنتاجات المنصة الأصلية.

ونشر "التوني" البوستر الدعائي للحلقة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلّق مازحًا: "يا ترى مين ضيف حلقة بكرة؟"، ليظهر فيه هشام ماجد بصحبته.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، ويستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

