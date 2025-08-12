إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة بإطلالة صيفية جذابة.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورًا من احتفالها بزواج صديقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

مي عمر

تواصل الفنانة مي عمر الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ومشاركة جمهورها صورا منها، ونشرت إطلالة جديدة نالت إعجاب متابعيها على "إنستجرام".

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورًا جديدة لها على شاطئ البحر، عبر حسابها على إنستجرام.

كنزي دياب

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة أثناء وجودها في مصر.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي جلسة تصوير عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

يارا السكري

تواصل الفنانة الشابة يارا السكري نشر صورًا من عطلتها الصيفية، وشاركت متابعيها على "إنستجرام" فيديو لها أمام البحر.

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "مستني إيه روحلها يلا".

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور صورة تجمعها بأسرتها من حفل زفاف نجل شقيقتها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

قصي خولي

شارك الفنان قصي خولي جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على إنستجرام صورتين، وظهر وهو يحتضن طفلا.