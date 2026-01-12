إعلان

الليلة.. عصام السيد ونجله في ضيافة برنامج "واحد من الناس"

كتب : منال الجيوشي

11:19 ص 12/01/2026

عصام السيد ونجله في ضيافة برنامج ''واحد من الناس''

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، المخرج الكبير عصام السيد، ونجله الفنان أحمد عصام، في حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس".

ويتحدث المخرج عصام السيد خلال اللقاء عن بدايته الفنية، وعلاقته بنخبة من النجوم ومنهم محمود ياسين ولينين الرملي وسميحة أيوب وعلي الحجار ودوره في اكتشاف عدد من النجم.

كما يكشف عن رأيه في تجربة مسرح مصر، وأيضا يتحدث عن حياته الخاصة وأسرته.

بينما يتحدث نجله عن بدايته الفنية، وتجربته في استاند اب كوميدي وأول عمل يشارك به وتجربته الناجحة في فيلم سيكو سيكو.

يعرض برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة.

عمرو الليثي عصام السيد أحمد عصام برنامج واحد من الناس

