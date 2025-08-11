بالصور| آيتن عامر تتألق بالأخضر.. وتعلق: السعادة هي الزي المفضل

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع اإنستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها في مراسي بالساحل الشمالي.

وظهرت آيتن مرتدية فستانا باللون الأخضر، وعلقت "السعادة هي الزي المفضل لدي"، وانهالت عليها تعليقات الجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها.

ومن بين تعليقات الجمهور: "حبيبتي أيتن عامر، بحبك"، "منورة"، "القمر".

جدير بالذكر أن آيتن عامر عُرض لها في رمضان 2025 مسلسل الحلانجي، بالاشتراك مع الفنان محمد رجب، ومجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: عبير صبري، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمود قابيل، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.