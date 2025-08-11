كتب - معتز عباس:

رد النجم محمد رمضان، على ما أثير من جدل حول اللقاء الذي تم بينه وبين لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا لمحمد رمضان مع لارا ترامب، وزعموا أن "رمضان" شارك في حفل الخيري، أقامته مؤسسة تحمل اسم "make music right"، وتراوحت أسعار دعوات حضور الحفل بين 1000، و 2500 دولار، في حين أن تكلفة صورة رمضان مع لارا ترامب وصلت 3500 دولار.

ومن جانبه كتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "أنا سافرت من مصر إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصياً لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريبًا ودعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم، مش لدعم كلاب الشوارع مع كامل عطفي لكلاب الشوارع، ثقة في الله نجاح".

كما أعلن رمضان موعد طرح أغنيته الجديدة "مفيش طبطبة" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 مساءًا.

وكان "رمضان" ، قد حرص على تلبية دعوة لارا ترامب وعائلة الرئيس الأمريكي له لاستقباله بمنزلهم في نيويورك، إذ نشر "رمضان" الصور التي جمعت بينهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

يذكر أن، محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أغانيه الجديدة يوم الأربعاء المقبل وتحمل اسم "مفيش طبطبة" والتي صورها بطريقة الفيديو كليب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

