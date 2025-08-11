الأوبرا تُدشن هاشتاج مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية عن تدشين هاشتاج #مهرجان_القلعة_2025 على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعى للترويج لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته 33 والمقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة في الفترة من 15 حتى 23 أغسطس 2025 .

وقال عبد السلام أن إطلاق الهاشتاج يأتي في إطار استراتيجية الثقافة المصرية ودار الأوبرا لمخاطبة محبى الفنون الجادة خاصة الشباب باساليب عصرية ولتعزيز التواصل الجماهيري مع المهرجان الذي يعد أحد أبرز المناسبات الإبداعية في مصر والوطن العربي.

وتابع أن الهاشتاج يتيح للجميع تتبع الفعاليات بسهولة علي مختلف منصات التواصل الإجتماعي ويعمل علي تحقيق رسالة نشر الفنون الجادة في المجتمع بأدوات حديثة، ووجه الدعوة للجمهور للإحتفاء بالفنون الراقية وإستخدام الهاشتاج للتعبير عن آرائهم ومشاركة لحظاتهم المميزة من خلاله طوال مدة هذه المناسبة السنوية الفريدة .

جدير بالذكر أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يعد أحد أعرق التظاهرات الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية، وتحظي عروضه بإقبال واسع من مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية نظراً لتنوع وثراء محتواه الفني .

#مهرجان_القلعة_2025

