سلمى أبو ضيف تتألق بالأسود في أحدث ظهور (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت سلمى، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "قمورة، ما شاء الله جميلة، عسل، جميلة أوي، قمر يا سلومة".

يُذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. بوسي شلبي مع لميس الحديدي وريهام حجاج وإلهام شاهين في الساحل الشمالي

بأكثر من إطلالة جريئة.. درة تنشر صورًا من إجازتها الصيفية أمام البحر