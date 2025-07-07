صور نادرة لـ شريهان ترقص في الصغر أمام أم كلثوم

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الكبيرة شريهان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا نادرة لها وهي ترقص في الصغر أمام كوكب الشرق أم كلثوم.

ونشرت شريهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في ليلة حب حلوة، ألف ليلة وليلة.. ليلة في حب عمر خورشيد ، وأم كلثوم، وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب".

يذكر أن، شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتعد واحدة من رواد الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات.

ولدت "شريهان" لعائلة مرموقة فوالدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي عواطف محمود هاشم سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

ودرست "شريهان" رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية، وتزوجت في أول حياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجة ولديها ابنتين هما لؤلؤة وتاليا.