إعلان

معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين

07:14 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    PHOTO-2025-07-23-18-19-26
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين
  • عرض 19 صورة
    PHOTO-2025-07-23-18-19-27
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شهدت قاعة تروكسي العريقة في لندن حدثًا استثنائيًا تحت عنوان “Voices of Solidarity”، الذي جاء كامل العدد وحقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة قوية من الحضور الدولي والمصري والعربي، وذلك لجمع التبرعات لدعم الكوادر الطبية في فلسطين.

قدّم الإعلامي باسم يوسف فقرة ساخرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ووجّه خلالها انتقادات جريئة للمملكة المتحدة وإسرائيل، مما عزز أجواء الصراحة والتضامن في الأمسية، كما تميّزت الأمسية بعرض خاص للفيديو الموسيقي لأغنية “Here to Stay” (“باقون هنا”) للباحث والمنتج معز مسعود، وبعد الأغنية ألقى مسعود كلمة مؤثرة تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، كما تألق الحضور المصري من خلال فرقة “مسار إجباري” التي استقبلها الجمهور بحفاوة، فيما تحدثت رحمة زين بكلمات نارية حماسية عن العدالة والدعم المستمر للشعب الفلسطيني.

شارك في الأمسية أيضًا الممثل المصري العالمي خالد عبد الله، الذي ألقى كلمة مؤثرة، وأبهر الجمهور بعرضه الموسيقي الأول من نوعه. كما تواجد النجم العالمي رِز أحمد، والمطربة العالمية بالوما فايث التي أبدعت بأدائها، إضافة إلى المغنية الفلسطينية زين التي أبهرت الحضور بصوتها وأغانيها المعبرة.

وافتتح الليلة د. عمر عبد المنان، مؤسس مؤسسة “العاملون الصحيون من أجل فلسطين” (Health Workers for Palestine) واستشاري طب الأعصاب للأطفال، بكلمة قوية حول أهمية دعم الكوادر الطبية في فلسطين. واختتمت الأمسية المديرة التنفيذية للمؤسسة، أميرة نمرواي، بكلمة ختامية أكدت فيها استمرار العمل والتضامن من أجل القضية الفلسطينية.

أثبت الحدث، الذي نفدت تذاكره قبل موعده، حجم التأييد والتضامن مع القضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات، وكان للتواجدالمصري دور محوري في نجاحه، خصصت جميع عائدات الحفل لدعم الطواقم الطبية الفلسطينية عبر Health Workers 4 Palestine.

مسار إجباري في لندن من أجل فلسطين معز مسعود في لندن من أجل فلسطين قاعة تروكسي العريقة في لندن جمع التبرعات لدعم الكوادر الطبية في فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)