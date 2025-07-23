معز مسعود ومسار إجباري في لندن من أجل فلسطين

شهدت قاعة تروكسي العريقة في لندن حدثًا استثنائيًا تحت عنوان “Voices of Solidarity”، الذي جاء كامل العدد وحقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة قوية من الحضور الدولي والمصري والعربي، وذلك لجمع التبرعات لدعم الكوادر الطبية في فلسطين.

قدّم الإعلامي باسم يوسف فقرة ساخرة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، ووجّه خلالها انتقادات جريئة للمملكة المتحدة وإسرائيل، مما عزز أجواء الصراحة والتضامن في الأمسية، كما تميّزت الأمسية بعرض خاص للفيديو الموسيقي لأغنية “Here to Stay” (“باقون هنا”) للباحث والمنتج معز مسعود، وبعد الأغنية ألقى مسعود كلمة مؤثرة تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، كما تألق الحضور المصري من خلال فرقة “مسار إجباري” التي استقبلها الجمهور بحفاوة، فيما تحدثت رحمة زين بكلمات نارية حماسية عن العدالة والدعم المستمر للشعب الفلسطيني.

شارك في الأمسية أيضًا الممثل المصري العالمي خالد عبد الله، الذي ألقى كلمة مؤثرة، وأبهر الجمهور بعرضه الموسيقي الأول من نوعه. كما تواجد النجم العالمي رِز أحمد، والمطربة العالمية بالوما فايث التي أبدعت بأدائها، إضافة إلى المغنية الفلسطينية زين التي أبهرت الحضور بصوتها وأغانيها المعبرة.

وافتتح الليلة د. عمر عبد المنان، مؤسس مؤسسة “العاملون الصحيون من أجل فلسطين” (Health Workers for Palestine) واستشاري طب الأعصاب للأطفال، بكلمة قوية حول أهمية دعم الكوادر الطبية في فلسطين. واختتمت الأمسية المديرة التنفيذية للمؤسسة، أميرة نمرواي، بكلمة ختامية أكدت فيها استمرار العمل والتضامن من أجل القضية الفلسطينية.

أثبت الحدث، الذي نفدت تذاكره قبل موعده، حجم التأييد والتضامن مع القضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات، وكان للتواجدالمصري دور محوري في نجاحه، خصصت جميع عائدات الحفل لدعم الطواقم الطبية الفلسطينية عبر Health Workers 4 Palestine.