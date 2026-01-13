صدمت الجمهور.. نورا السباعي تظهر بعد فقدان وزنها وابتعادها عن الفن

شاركت الفنانة ديانا حداد جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ديانا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت ترينج باللون البني ونسقت معه توب باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "قمر"، "ملكة"، "حبيبة القلب"، "برنسيسة"، "أجمل واحدة"، "الجميلة الراقية".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ديانا حداد أغنية "أرض عظيمة"، وهي عمل وطني قدمته إهداءً للمملكة العربية السعودية، من كلمات مشاري الهباد، وألحان رسم.

