تفاصيل الاحتفال بمئوية ميلاد يوسف شاهين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تصدر اسم المخرج الراحل يوسف شاهين، فعاليات افتتاح الدورة الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته يوم 23 يناير الحالي.

وكشف د.أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، عن إقامة حفل افتتاح الدورة على مسرح المنارة، يوم ٢٣ يناير، تحت عنوان "يوسف شاهين حدوتة مصر".

ويقوم المايسترو نادر عباسي، بقيادة أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهرموني، لتقديم موسيقى وأغاني أفلام يوسف شاهين بمناسبة مرور ١٠٠ سنة على ميلاد المخرج الراحل، إخراج أحمد البوهي.

ويقام حفل الافتتاح في مسرح المنارة، للمرة الأولى في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتزامن مع ذكرى مولد المخرج يوسف شاهين، إذ ولد يوم 25 يناير عام 1926.