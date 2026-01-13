8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد

مع العالمي بيرس بروسنان.. أمير المصري ينشر صورًا جديدة من فيلم "GIANT"

صدمت الجمهور.. نورا السباعي تظهر بعد فقدان وزنها وابتعادها عن الفن

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 13 يناير بحضور زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وظهرت درة بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان طويل والتقطت صورًا تذكارية مع زوجها والتورتة.

وكتبت درة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "اليوم عيد ميلادي تذكير لي بالرحلة التي قطعتها طوال السنوات الماضية، واكتشاف أشياء جديدة وفي انتظار أشياء جديدة لاكتشافها، أنا ممتنه لهذه الحياة وأسعى لجعلها أفضل بالنسبة لأسرتي".

تفاعل المتابعين مع درة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدك ويخليكم لبعض"، "كل سنة وإنتي قمر"، "جميلة أوي في عيد ميلادك"، "تحفة يا قلبي"، "عيد سعيد عليكي".

جدير بالذكر أن درة تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل علي كلاي والذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

درة تشارك كضيف شرف في فيلم "الملحد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل.