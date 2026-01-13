إعلان

8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد

كتب : معتز عباس

10:00 ص 13/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الفنانة درة تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 8 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 8 صورة
    درة تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 8 صورة
    درة تتمنى امنيتها في عيد ميلادها
  • عرض 8 صورة
    درة مع التورتة
  • عرض 8 صورة
    عيد ميلاد درة
  • عرض 8 صورة
    درة وهاني سعد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت الفنانة درة بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 13 يناير بحضور زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وظهرت درة بإطلالة أنيقة وساحرة مرتدية فستان طويل والتقطت صورًا تذكارية مع زوجها والتورتة.

وكتبت درة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "اليوم عيد ميلادي تذكير لي بالرحلة التي قطعتها طوال السنوات الماضية، واكتشاف أشياء جديدة وفي انتظار أشياء جديدة لاكتشافها، أنا ممتنه لهذه الحياة وأسعى لجعلها أفضل بالنسبة لأسرتي".
تفاعل المتابعين مع درة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدك ويخليكم لبعض"، "كل سنة وإنتي قمر"، "جميلة أوي في عيد ميلادك"، "تحفة يا قلبي"، "عيد سعيد عليكي".

جدير بالذكر أن درة تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل علي كلاي والذي يجمعها بالفنان أحمد العوضي، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: يارا السكري، عصام السقا، محمود البزاوي، ريم سامي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

درة تشارك كضيف شرف في فيلم "الملحد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد العدل.

درة عيد ميلاد درة هاني سعد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان
نصائح

10 خطوات يجب اتباعها لقيادة السيارة في قلب الرمال والأتربة بأمان
"العصيان قادم".. لاعبو الزمالك يرفضون حلول المجلس ويخطرون جون
رياضة محلية

"العصيان قادم".. لاعبو الزمالك يرفضون حلول المجلس ويخطرون جون

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري ضد إيران

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
نصائح طبية

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
تأجيل بدء امتحانات الغد لمدة ساعة في هذه المحافظة.. بسبب الطقس السيئ
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد