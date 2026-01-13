إعلان

التضامن تصدر قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لـ" دور الأيتام " لمدة عام

كتب : دينا خالد

11:50 ص 13/01/2026

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا خالد:

أصدرت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء " دور الأيتام"، وذلك لمدة عام يبدأ من 16 ديسمبر 2025.

وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم عدد 613 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى تاريخه ، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12275 طفلا وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 12016 أسرة بديلة كافلة.

ويبلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية 462 داراً ، ويقيم بها ما يقرب من 8600 طفل وطفلة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز دمج الأبناء داخل المجتمع وتوسيع فرصهم في التفاعل والتعلم خارج الإطار المؤسسي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التضامن تصدر قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لـ" دور الأيتام " لمدة عام
اقتصاد

التضامن تصدر قراراً باستمرار إيقاف منح التراخيص لـ" دور الأيتام " لمدة عام
علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"
أخبار

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

2 مليون جنيه تأمين مؤقت.. تفاصيل وقيمة مزاد تفكيك كوبري السيدة عائشة
بشرى للجماهير.. قناة مفتوح تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
رياضة محلية

بشرى للجماهير.. قناة مفتوح تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون