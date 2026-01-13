إعلان

رمضان 2026.. ماجد المصري يشارك صورة من كواليس مسلسله الجديد "أولاد الراعي"

كتب : سهيلة أسامة

11:48 ص 13/01/2026

الفنان ماجد المصري

شارك الفنان ماجد المصري متابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "أولاد الراعي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر ماجد المصري الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يحمل مسدسًا داخل لوكيشن التصوير، وعلق: "مسلسل (أولاد الراعي) إن شاء الله رمضان 2026.. إن شاء الله يعجبكم".

أبطال أولاد الراعي

يشارك في بطولة مسلسل "أولاد الراعي" كل من: خالد الصاوي، أمل بشوشة، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، غادة طلعت، والعمل قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

ماجد المصري من كواليس أولاد الراعي

الفنان ماجد المصري ماجد المصري على إنستجرام دراما رمضان 2026 مسلسل أولاد الراعي أبطال مسلسل أولاد الراعي

