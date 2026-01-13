شارك الفنان ماجد المصري متابعيه صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "أولاد الراعي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر ماجد المصري الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر خلالها وهو يحمل مسدسًا داخل لوكيشن التصوير، وعلق: "مسلسل (أولاد الراعي) إن شاء الله رمضان 2026.. إن شاء الله يعجبكم".

أبطال أولاد الراعي

يشارك في بطولة مسلسل "أولاد الراعي" كل من: خالد الصاوي، أمل بشوشة، أحمد عيد، إيهاب فهمي، نرمين الفقي، غادة طلعت، والعمل قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، وإخراج محمود كامل.

