إعلان

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- ميريت نادي:

11:54 ص 13/01/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و 10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور لتجارة الجملة انخفاض سعر الطماطم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
رياضة محلية

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي
رياضة محلية

"التقسيط هو الحل".. الغندور يفجر مفاجأة حول فسخ عقد محترف الأهلي
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
نصائح طبية

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟.. 6 أسباب محتملة
أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟
أخبار و تقارير

أصولها مصرية.. ما هي مهام دينا باول رئيسة ميتا الجديدة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون