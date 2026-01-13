انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والبرتقال البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-1-2026، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و 10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 14 و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بتراجع جنيهين.