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ريم سامي بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. ومي عمر تعلق

08:44 م الإثنين 21 يوليه 2025
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  • عرض 3 صورة
    ريم سامي
  • عرض 3 صورة
    ريم سامي من أحدث ظهور
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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة ريم سامي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت ريم سامي بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وعلقت: "الأناقة لا تخرج أبدًا عن الموضة"، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي، شقيق ريم، وكتبت "رائعة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريم سامي بمسلسل "حكاية منسية" عام 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، وهم: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.

ريم سامي إطلالة أنيقة مي عمر انستجرام
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