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ياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور.. شاهد النجمات بالحجاب بعد صلاة العيد

07:22 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رنا بالحجاب
  • عرض 6 صورة
    ياسمين عبد العزيز بالحجاب مع الأضحية
  • عرض 6 صورة
    ياسمين عبد العزيز بالحجاب
  • عرض 6 صورة
    رنا سماحة بالحجاب
  • عرض 6 صورة
    ريهام عبد الغفور
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نشرت عدد من نجمات الفن صورهن بالحجاب في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء من بينهن النجمة ياسمين عبد العزيز، التي شاركت جمهورها صورة سيلفي مع الأضحية قبل ذبحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وشاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، بصورة جديدة نشرتها صباح عيد الأضحى المبارك .

وظهرت رنا سماحه الصورة، عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مرتدية الحجاب أثناء حضورها صلاة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها الخاص على ستوري انستجرام صورة لجمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، في صباح عيد الأضحى المبارك .

وظهرت بالحجاب وبدون مكياج عقب انتهاء صلاة العيد برفقة صديقاتها.

ياسمين عبدالعزيز ريهام عبدالغفور النجمات بالحجاب صلاة العيد
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