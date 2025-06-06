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ياسمين عبدالعزيز بالحجاب وترسل "قبلة الوداع" لأضحية العيد

01:08 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز وصلاة العيد
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز في عيد الأضحى
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز مع أضحية العيد
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    ياسمين عبدالعزيز 2
  • عرض 10 صورة
    الفنانة ياسمين عبدالعزيز
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كتبت- منى الموجي:

احتفلت النجمة ياسمين عبدالعزيز بعيد الأضحى المبارك، وشاركت جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أكثر من صورة وفيديو.

وظهر في فيديو تكبيرات صلاة العيد، أثناء تواجدها في أحد المساجد، وظهرت مرتدية الحجاب في صورة، والتقطت أخرى على طريقة "السيلفي" وهي ترسل للأضحية قبلة الوداع قبل ذبحها، ووضعت عليها موسيقى أغنية العيد الشهيرة "أهلا بالعيد".

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز قدمت لجمهورها في رمضان 2025، مسلسل وتقابل حبيب، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة نيكول سابا، كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، صلاح عبدالله، منة عرفة، بسنت شوقي، إنجي كيوان، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وتستأنف ياسمين بعد عيد الأضحى تصوير مشاهدها في فيلم "زوجة رجل مش مهم" بطولة أكرم حسني، إخراج معتز التوني، لتعود به للسينما بعد فترة غياب، انشغلت خلالها بالدراما التليفزيونية.

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