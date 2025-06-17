هيدي كرم توجه رسالة لمتابعيها: "بركات الله في كل مكان"

كتب - معتز عباس:

دعت الفنانة هيدي كرم جمهورها على السوشيال ميديا، إلى الثقة المطلقة بالله، مشددة على أن اليقين الصادق يفتح أبواب المستحيل، حتى لو بدت الأمور صعبة التحقيق.

ونشرت هيدي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع "انستجرام" بعنوان "بركات الله في كل مكان".

وتحدثت هيدي في الفيديو، عن أهمية العلاقة بين الشخص وربنا، قائلة: "لما تيجي تطلب طلب من ربنا والطلب ده يعني أنت لجأت لربنا عشان طلب صعب ويمكن يكون مستحيل تحقيقة او مش منطقي أو مش عادي ولا طبيعي وتطلب الطلب ده من ربنا، أقعد بقى ارتاح وأرجع كده لوراء واطمئن واهدى واقعد اتفرج على صنع ربنا وتجليه في حياتك، لأن ربنا عايزك تطلب الطلب عشان هو يتجلى في حياتك ويحققلك اللي طلبته فأنت تمجد اسمه".

وأضافت: "أي كان الطلب مهما كان صعوبته ازاي هيتعمل وهيتنفذ وطريقة التنفيذ، لو فلوس منين وازاي هتيجي دي مش بتاعتك دي بتاعته هو، هو عايزك تتطلب وتقعد تتفرج عليه وهو بيحققلك طلبك، لأن هو ده الإيمان الحقيقي إني أنا أطلب ومشيلش هم وأطلب وأنا عارف هيتحقق طلبي لو في مصلحتي هيتحقق لو ميأذينيش ولا يأذي حد غيري هيتحقق".

وأتمت: "أطلب طلبك من ربنا وانت كلك إيمان وثقة أن الطلب خلاص حصل والمراد اتحقق، ربنا عايزك تطلب وتطمع فيه وتطمع في طلبك وتطلب الحاجات اللي مستحيل تتحقق هو رب مستحيلات".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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