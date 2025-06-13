إعلان

بعد البلبلة.. حقيقة سقوط الفنانة ياسمين صبري خلال قيادتها موتوسيكل بالإسكندرية

10:56 ص الجمعة 13 يونيو 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (1)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (4)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (2)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (6)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (7)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (8)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (5)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (10)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (11)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (12)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (13)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (9)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (3)
  • عرض 22 صورة
    لحظة سقوط ياسمين صبري (14)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (1)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (1)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (2)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (3)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (4)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (5)
  • عرض 22 صورة
    البلوجر ياسمين صبري (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

أثار فيديو وصور لفتاة ترتدي خوذة انقلبت بدراجة نارية في شوارع الإسكندرية، مرفقة بتعليقات تتمنى السلامة لياسمين صبري ابنة الإسكندرية، حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث ظن البعض أن الصور للفنانة ياسمين صبري.

وبدأت التعليقات على الصور المتداولة من جمهور الفنانة ياسمين صبري تتداول في محاولات للاطمئنان عليها ظنًا منهم أنها التي في الصورة.

والحقيقة أن الصور مأخوذة من فيديو نشرته البلوغر السكندرية ياسمين صبري لنفسها وهي تقع بالموتسيكل، وأرفقته بتعليق "وقعت والحمد لله جت سليمة". والبلوغر ياسمين صبري تقدم محتوى على مواقع التواصل وهي تقود الدراجة النارية في شوارع الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة" بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ياسمين صبري دراجة بخارية الإسكندرية سقوط ياسمين صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ"فستان أحمر جريء"..ياسمين عبدالعزيز ترقص بحفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟