كتب- هاني صابر:

أثار فيديو وصور لفتاة ترتدي خوذة انقلبت بدراجة نارية في شوارع الإسكندرية، مرفقة بتعليقات تتمنى السلامة لياسمين صبري ابنة الإسكندرية، حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث ظن البعض أن الصور للفنانة ياسمين صبري.

وبدأت التعليقات على الصور المتداولة من جمهور الفنانة ياسمين صبري تتداول في محاولات للاطمئنان عليها ظنًا منهم أنها التي في الصورة.

والحقيقة أن الصور مأخوذة من فيديو نشرته البلوغر السكندرية ياسمين صبري لنفسها وهي تقع بالموتسيكل، وأرفقته بتعليق "وقعت والحمد لله جت سليمة". والبلوغر ياسمين صبري تقدم محتوى على مواقع التواصل وهي تقود الدراجة النارية في شوارع الإسكندرية.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة" بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.