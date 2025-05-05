ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير / هاني رجب:

حرصت الفنانة ليلى علوي على تقديم واجب العزاء في وفاة المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

وشهد العزاء، المقام بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دينا فؤاد، والمخرجة بتول عرفة، والإعلامية هالة سرحان، وليد توفيق، والمخرجة إيناس الدغيدي إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة.

توفي المنتج وليد مصطفى صباح السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني والإعلامي.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن موعد العزاء عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت:

"وداعًا يا أغلى إنسان في حياتي.. العزاء يوم الإثنين ٥/٥ في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. أرجو من كل من عرف زوجي الدكتور وليد مصطفى أن يذكره بدعوة طيبة".

يُذكر أن الراحل وليد مصطفى أسّس قناة "النهار" الفضائية عام 2011 من خلال شركته الخاصة، كما ترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".