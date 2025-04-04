أميرة أديب:" في ناس تنمروا عليا واترفضت في شغل عشان مناخيري كبيرة"

تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب مؤشرات البحث جوجل عقب ظهورها مؤخرا وحديثها عن ظهورها في مسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

وأوضحت أميرة أديب خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى: "الناس كرهت الشخصية، وبعدها كل ما أقابل حد يقولي انتي نجحتي عشان الناس كرهتك في المسلسل، لأنك عملتي الشخصية صح".

وكشفت: "في ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية، لأن فيه ناقد كلمني وقالي كل ما أكتب عنك كلام كويس يتشال من السوشيال ميديا".

مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، عمر الشناوي، أميرة أديب، ومن إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي.