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أميرة أديب:" في ناس تنمروا عليا واترفضت في شغل عشان مناخيري كبيرة"

09:49 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    أميرة أديب من حفل توزيع جوائز رمضان للإبداع
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    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب وشريف سلامة
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب وشريف سلامة
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب من حفل توزيع جوائز رمضان للإبداع
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب من حفل توزيع جوائز رمضان للإبداع
  • عرض 24 صورة
    بفيديو مع شاب لم تكشف عن هويته.. أميرة أديب تثير جدلا حول حقيقة ارتباطها
  • عرض 24 صورة
    أمير أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    اميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    اميرة اديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب مع والدها المخرج عادل أديب
  • عرض 24 صورة
    اميرة أديب تتطوع للعمل مع الهلال الأحمر (3)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب على انستجرام
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب على انستجرام
  • عرض 24 صورة
    اميرة أديب تتطوع للعمل مع الهلال الأحمر (2)
  • عرض 24 صورة
    اميرة أديب تتطوع للعمل مع الهلال الأحمر (4)
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تصدرت الفنانة الشابة أميرة أديب مؤشرات البحث جوجل عقب ظهورها مؤخرا وحديثها عن ظهورها في مسلسل "عايشة الدور" بطولة النجمة دنيا سمير غانم.

وأوضحت أميرة أديب خلال استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك"، المعروض على "الراديو 9090" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى: "الناس كرهت الشخصية، وبعدها كل ما أقابل حد يقولي انتي نجحتي عشان الناس كرهتك في المسلسل، لأنك عملتي الشخصية صح".

وكشفت: "في ناس تنمروا عليا في بدايتي عشان مناخيري كبيرة، وفيه أدوار كتير اترفضت فيها بسبب الموضوع دا، وفيه ناس قالتي اعتزلي التمثيل عشان معجبهمش أدائي، وقالولي إنتِ داخله المجال بالواسطة، عشان والدتك وخالك ممثلين ووالدك مخرج، وبعدها اكتشفت إن دي لجان إلكترونية، لأن فيه ناقد كلمني وقالي كل ما أكتب عنك كلام كويس يتشال من السوشيال ميديا".

مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، عمر الشناوي، أميرة أديب، ومن إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي.

أميرة أديب أميرة أديب بمسلسل عايشة الدور مسلسل عايشة الدور أميرة أديب ببرنامج الراديو بيضحك الراديو 9090
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