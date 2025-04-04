بالصور.. نجوم الفن يشيعون جنازة زوجة نضال الشافعي

كتب- هاني صابر:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جنازة هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي بمسجد بهجت بدريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر من بين النجوم سعد الصغير وحمزة العيلي ومدحت تيخا ومحسن منصور وايهاب فهمي وأشرف زكي.

وسيطر الحزن على وجه الفنان نضال الشافعي في جنازة زوجته هند محمد علي التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وظهر مدى تأثر نضال الشافعي على رحيل زوجته وأم أولاده الأربعة خلال مراسم تشييع الجنازة.

ورحلت عن عالمنا مساء الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.