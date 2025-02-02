ليلى زاهر تغازل خطيبها هشام جمال بكلمات رومانسية.. ونجمات الفن يعلقون

بـ باقة ورد وعلم تونس.. لطيفة في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها، آخر لحظات الرومانسية التي جمعتها بخطيبها المنتج هشام جمال.

ونشرت ليلى صورًا مع خطيبها هشام، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أسعد أوقاتي معاك"، والتي رد عليها خطيبها وكتبت: "بحبك يا لولو".

وتفاعل عددً من نجمات الفن مع الصور، وهم الفنانة هدى المفتي، والفنانة ملك زاهر، والنجمة غادة عبدالرازق.

حازت الصور على إعجاب رواد موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما شاء الله على الجمال"، "ربنا يحميكم ويحفظكم"، "بارك الله لكما"، "ما شاء الله على جمالكم".

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يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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