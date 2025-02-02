وصلت 100 ألف.. أول تعليق لمنظم حفل أمال ماهر بالأهرامات على سعر التذاكر

كتب-مصطفى حمزة:

طرحت الجهة المنظمة لحفل المطربة آمال ماهر، تذاكر حفلها المقرر إقامته على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، يوم 20 فبراير الحالي .

وعن وصول سعر التذاكر إلى 100 ألف جنيه، توجهت "مصراوي"، بالسؤال إلى المشاركين في تنظيم الحفل.

معتصم إبراهيم، "المشارك في التنظيم"، أجاب،:" أوضح أولا أن التذاكر تبدأ من 2000 جنيه، ثانيا ، الحفل يقام في مكان له مكانته التاريخية والسياحية المعروفة عالميا، إذ يقدم على مسرح الصوت والضوء العريق، تحت سفح الأهرامات، وتقدمه واحدة من أبرز مطربات الوطن العربي، وهي أمال ماهر،ومعها أوركسترا بقيادة المايسترو الكبير وليد فايد ".

وتابع،:" تقديم حفل على مستوى عالي، يحتاج تجهيزات و إعداد غير عادي في كل تفاصيله، وليس فقط المسرح والصوت و لإضاءة، وكل منهم فريق عمل من أفضل المتخصصين، منذ أكثر من أسبوعين بدأت الاستعدادات ".



حفل المطربة آمال ماهر طرحت تذاكره للحجز إلكترونيا، وجاءت كالتالي، 2000 ، و 3000 ، و 4000 ، و6000، و 8000 جنيه.

وللطاولات، الطاولة 8 أفراد، الفرد 10000 جنيه، ولاونج خاص يضم 7 أفراد بلغت سعره 100 ألف جنيه.

المطربة آمال ماهر، من المقرر أن تشارك في فعاليات مهرجان ربيع الثقافة المقام في البحرين، وتقوم بإحياء الحفل المقام على المسرح الوطني، يوم 13 فبراير.