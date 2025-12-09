بعد الحجز على حساباته بسببها.. 20 صورة لـ حسن شاكوش وريم طارق

"اخد هدومي وطردني".. ماذا قالت ريم طارق عن حسن شاكوش قبل الحجز على حساباته

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المستشار ياسر قنطوش، محامى ريم طارق، الحجز على حسابات وأملاك طليقها حسن شاكوش.



وأكد قنطوش أن الحكم واجب النفاذ نهائي بإلزام شاكوش بسداد نفقة متعة وعدة لموكلته "ريم طارق".



تزوج حسن شاكوش من ريم طارق في 10 مارس 2023 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من الفنانين بينهم، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا لينفصلا بعد مرور 3 أشهر من الزواج.



شهد انفصال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ضجة كبيرة وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.



وقد احتدم الجدل بين الطرفين جراء تصريحات متبادلة حادة تضمنت اتهامات وسجالات علنية حول أسباب الطلاق وحقوق الزوجة.



