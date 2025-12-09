إعلان

بعد الحجز على حساباته بسببها.. 20 صورة لـ حسن شاكوش وريم طارق

كتب : معتز عباس

12:15 ص 09/12/2025
تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان المستشار ياسر قنطوش، محامى ريم طارق، الحجز على حسابات وأملاك طليقها حسن شاكوش.


وأكد قنطوش أن الحكم واجب النفاذ نهائي بإلزام شاكوش بسداد نفقة متعة وعدة لموكلته "ريم طارق".


تزوج حسن شاكوش من ريم طارق في 10 مارس 2023 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد من الفنانين بينهم، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا لينفصلا بعد مرور 3 أشهر من الزواج.


شهد انفصال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق ضجة كبيرة وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.


وقد احتدم الجدل بين الطرفين جراء تصريحات متبادلة حادة تضمنت اتهامات وسجالات علنية حول أسباب الطلاق وحقوق الزوجة.


الحجز على حساباته حسن شاكوش ريم طارق

