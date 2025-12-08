إعلان

ياسمين صبري وعبدالعزيز وآنا دي أرماس.. 20 صورة للنجمات في سباق فورمولا 1

كتب : معتز عباس

08:57 م 08/12/2025
    جيهان الشماشرجي اثناء مغادرة حلبة سباق الفورمولا 1 (3)
    ياسمين صبري تحضر سباقات الفورمولا 1 (1)
    اطلالة جريئة لجيهان الشماشرجي (2)
    جيهان الشماشرجي تتابع سباقات الفورمولا 1 (2)
    اطلالة جريئة لجيهان الشماشرجي (1)
    جيهان الشماشرجي تلتقط صورة مع احد الفرق المشاركة في السباق
    جيهان الشماشرجي تتابع سباقات الفورمولا 1 (1)
    اطلالة جيهان الشماشرجي (2)
    جيهان الشماشرجي اثناء مغادرة حلبة سباق الفورمولا 1 (1)
    جيهان الشماشرجي اثناء مغادرة حلبة سباق الفورمولا 1 (2)
    ياسمين عبدالعزيز تتابع سباق فورمولا 1 (3)
    ياسمين صبري بجوار حلبة السباق (1) (1)
    ياسمين صبري بجوار حلبة السباق (2) (1)
    ياسمين صبري في ابو ظبي (2) (1)
    ياسمين صبري تحضر سباقات الفورمولا 1 (2) (1)
    اطلالة جيهان الشماشرجي (1)
    ياسمين عبدالعزيز تتابع سباق فورمولا 1 (2)
    ياسمين عبدالعزيز تتابع سباق فورمولا 1 (1)
    رانفير سينج وزوجته يتابعان سباق فورمولا 1
    جيسون ستاثام وزوجته في سباق فورمولا 1
    ياسمين صبري تخوض تجربة قيادة سيارات الفورمولا 1 (2) (1)

حرص عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب والعالميين على حضور أحد أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم وهو سباق الفورمولا 1 في أبوظبي.


وشهدت مدرجات حلبة سباق فورمولا 1 ظهور طاغي وقوي لنجمات الفن المصريين، وهم ياسمين صبري، ياسمين عبدالعزيز، جيهان الشماشرجي.


وظهرت النجمات بإطلالات مميزة تحمل طابعها الخاص، مع اعتماد خيارات عصرية تتماشى مع أجواء الحدث الرياضي.


كما ظهر بعض النجوم العالميين،منهم جيسون ستاثام ونجم بوليود الهندي رانفير سينج، وجيسيكا شاستين، آنا دي أرماس، وكاتي بيري.


ياسمين صبري سباق فورمولا 1 ياسمين عبدالعزيز جيهان الشماشرجي

