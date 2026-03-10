بدأت الشرطة الكندية تحقيقاتها في حادث إطلاق نار استهدف القنصلية الأمريكية في وسط مدينة تورنتو فجر الثلاثاء، دون وقوع أي إصابات بفضل التحصينات الأمنية العالية للمبنى.

ووصف كريس ليذر رئيس شرطة الخيالة الملكية الكندية، الواقعة بأنها حادث أمن قومي، مؤكدا أن الشرطة الوطنية تعمل بالتنسيق مع شرطة تورنتو لكشف الدوافع الحقيقية وراء الهجوم.

وأعلن ليذر، تشديد الإجراءات الأمنية حول القنصليتين الأمريكية والإسرائيلية، بالإضافة إلى سفارتي البلدين في أوتاوا.

تفاصيل إطلاق نار استهدف القنصلية الأمريكية بتورنتو

أوضح فرانك باريدو نائب قائد شرطة تورنتو، أن شخصين ترجلا من سيارة بيضاء اللون في تمام الساعة 4:30 صباحا، وأطلقا عدة رصاصات باتجاه المبنى قبل الفرار من الموقع.

وأكد باريدو، أن المبنى مؤمن بشكل كبير ومحصن للغاية، مما حال دون اختراق الرصاص للزجاج أو الجدران المدعمة، لدرجة أن الأشخاص المتواجدين بالداخل لم يلاحظوا الهجوم فور وقوعه.

وعثرت فرق التحقيق على فوارغ رصاص وأضرار خارجية طفيفة، بينما نشرت الشرطة الكندية صورة للسيارة المستخدمة في الحادث، في وقت لا تزال فيه المعلومات حول هوية المشتبه بهما غير متوفرة بشكل كامل حتى الآن.

تلميحات بوجود خلايا نائمة

من جانبه، وصف رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد الهجوم بأنه عمل عنف وترهيب غير مقبول، ملمحا إلى صلة محتملة بالحرب الدائرة في إيران.

وصرح فورد قائلا: "أعتقد أن هناك خلايا نائمة في جميع أنحاء العالم، إنهم موجودون في الولايات المتحدة وكندا، وعلينا استئصال هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم"، مشيرا إلى أن الاضطرابات الدولية باتت تنعكس على الأمن الداخلي.

ومع ذلك، أكدت الشرطة الكندية أنه من السابق لأوانه تحديد الدافع النهائي للهجوم.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الاعتداءات المماثلة، حيث تعرض كنيسان يهوديان في منطقة تورنتو لإطلاق نار خلال نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من تصاعد حوادث العنف المرتبطة بالأحداث الدولية.

الجالية الإيرانية في تورنتو

صرحت عمدة تورنتو أوليفيا تشاو، بأنه لا يمكن السكوت عن تصاعد حوادث معاداة السامية واستهداف المؤسسات الدولية، مؤكدة حق الجاليات في العيش دون خوف، مشيرة إلى وجود تواجد أمني مكثف يوم الثلاثاء في محيط القنصليتين الأمريكية والإسرائيلية في تورنتو.

وتضم مدينة تورنتو جالية إيرانية كبيرة، وقد شهدت المنطقة المحيطة بالقنصلية الأمريكية مظاهرات متكررة تأييدا واحتجاجا على الحرب في إيران، مما يجعل الموقع مسرحا دائما للتحركات السياسية والاحتجاجية في ظل الظروف الراهنة.