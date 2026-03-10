تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، عدداً من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، والتي بدأ تطبيقها صباح اليوم.

جاء ذلك بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحازم حسني مدير عام المواقف والنقل الجماعي، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

شملت الجولة الميدانية تفقد مجمع مواقف الفيوم/ القاهرة الجديد، والذي يضم 1020 سيارة تعمل على خطوط المنيب، المرج، عبود، السلام، اكتوبر، رمسيس، والجيزة، ومجمع مواقف سيارت الفيوم/ بني سويف بمنطقة الحواتم، والذي يضم 555 سيارة، منها 168 سيارة تعمل على خط الفيوم/ بني سويف، وباقي السيارات تخدم خطوط اللاهون، قصر الباسل، قلمشاه، الونايسة،ـ المقراني، قلهانة، منية الحيط، أبو جندير، والفيوم الجديدة.

خلال الجولة، شدد محافظ الفيوم، على مدير عام المواقف، بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، من خلال وضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

أكد "غنيم"، على ضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحاً أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب.

وأضاف، أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل طبيعي بجميع مواقف السيارات.

التقى المحافظ، خلال وجوده بموقف السيارات الأجرة، عدداً من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها، كما ناقش المواطنين المترددين على مواقف سيارت الأجرة حول التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، مشدداً على عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التعريفة المقررة، والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.