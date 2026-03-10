مباريات الأمس
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

11:16 ص 10/03/2026

جماهير الترجي التونسي

وجه نادي الترجي الرياضي التونسي نبأ سارًا لجماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بفتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت إدارة الترجي، في بيان رسمي، أن حصتي التدريب المقررتين يومي الأربعاء والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً ستكونان مفتوحتين أمام الجماهير، في خطوة تهدف إلى تحفيز اللاعبين قبل المواجهة المهمة.

ويستضيف الترجي نظيره الأهلي في مباراة قوية تقام في الحادية عشرة مساء الأحد المقبل على ملعب ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

غلق الحصص التدريبية قبل مواجهة الأهلي

وأوضح النادي التونسي في بيانه أن بقية الحصص التدريبية خلال الأسبوع ستكون مغلقة، وذلك لضمان توفير أفضل أجواء التركيز والاستعداد للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

جدير بالذكر أن نادي الترجي قد أعلن في وقت سابق السماح بحضور نحو 35 ألف متفرج خلال المباراة، بعد فتح باب حجز التذاكر خلال اليومين الماضيين، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

الترجي التونسي الأهلي دوري أبطال أفريقيا

