إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق "السويس – الإسماعيلية"

كتب : أميرة يوسف

07:40 م 10/03/2026
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
    حادث على طريق السويس الإسماعيلية
تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق السويس – الإسماعيلية في اتجاه محافظة السويس، وتحديدًا أمام منطقة فنارة، ما استدعى تحركًا سريعًا من الجهات المختصة للتعامل مع الحادث.

وبحسب البلاغ المبدئي، وقع الحادث نتيجة تصادم سيارتين نصف نقل مع سيارة ملاكي أثناء سيرها بالطريق، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين وحدوث تلفيات متفرقة بالسيارات.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث، وفقًا للبيانات الأولية، عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

كما عملت الجهات المختصة على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الحادث.

