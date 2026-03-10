أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو الاتصال الثاني بينهما منذ اندلاع الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أجريا اتصالاً هاتفياً، الجمعة، اتفقا خلاله على "مواصلة الاتصالات"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلاً عن الكرملين".

وذكرت وكالة الأنباء أن هذا يُعد أول إعلان علني عن اتصال على المستوى الرئاسي منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وذكرت أن الزعيمين تحدثا هاتفياً، لكنها لم تُدلِ بمزيد من المعلومات حول الاتصال.