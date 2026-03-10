إعلان

ثاني اتصال "علني" بين بوتين وبزشكيان منذ اندلاع حرب إيران| ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

07:04 م 10/03/2026 تعديل في 07:24 م

بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع بزشكيان

أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو الاتصال الثاني بينهما منذ اندلاع الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أجريا اتصالاً هاتفياً، الجمعة، اتفقا خلاله على "مواصلة الاتصالات"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلاً عن الكرملين".

وذكرت وكالة الأنباء أن هذا يُعد أول إعلان علني عن اتصال على المستوى الرئاسي منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وذكرت أن الزعيمين تحدثا هاتفياً، لكنها لم تُدلِ بمزيد من المعلومات حول الاتصال.

