البحرين وقطر تعترضان صواريخ إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية أن قواتها تواصل التصدي لما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية" التي تستهدف البنية التحتية المدنية والممتلكات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية تمكنت منذ بداية الحرب من اعتراض 105 صواريخ باليستية و176 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة.

وتستضيف البحرين مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية اعترضت خمسة صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت بعد ظهر الثلاثاء، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم.