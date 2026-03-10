إعلان

البحرين وقطر تعلنان اعتراض صواريخ إيرانية جديدة

كتب : وكالات

07:56 م 10/03/2026

البحرين وقطر تعترضان صواريخ إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية أن قواتها تواصل التصدي لما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية" التي تستهدف البنية التحتية المدنية والممتلكات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية تمكنت منذ بداية الحرب من اعتراض 105 صواريخ باليستية و176 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة.

وتستضيف البحرين مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت قطر أن دفاعاتها الجوية اعترضت خمسة صواريخ باليستية إيرانية أُطلقت بعد ظهر الثلاثاء، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج الهجوم الإيراني صواريخ باليستية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
شئون عربية و دولية

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين