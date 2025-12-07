محمد وريم سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

مي عمر تنشر صور مع فان ديزل وجيسيكا البا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شارك المخرج والممثل محمد سامي الجمهور والمتابعين، أحدث ظهور له بصحبة شقيقته الفنانة ريم سامي، وزوجته الفنانة مي عمر.

ونشر محمد سامي صورا على الريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر سامي بإطلالة أنيقة، بينما ارتدت مي عمر فستان لامع قصير وشفاف، وظهرت ريم سامي بفستان أسود جذاب.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصةً لعرض أفضل الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، حيث يعمل كواجهة استثنائية لعرض أفضل الإبداعات السينمائية، بدءًا من الإنتاجات العربية وصولًا إلى أعمال دولية رائدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنية وصنّاع الأفلام والمحترفين من العالم العربي وخارجه، مع تنظيم مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي المشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

