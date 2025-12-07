إعلان

محمد وريم سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

كتب : معتز عباس

10:00 ص 07/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد سامي على الريد كاربت (2)
  • عرض 9 صورة
    مي عمر بفستان انيق وشفاف (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد سامي على الريد كاربت (1)
  • عرض 9 صورة
    ريم سامي وشقيقها المخرج محمد سامي
  • عرض 9 صورة
    ريم سامي بإطلالة أنيقة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة ريم سامي بفستان اسود
  • عرض 9 صورة
    ريم سامي
  • عرض 9 صورة
    محمد سامي ومي عمر (2)

شارك المخرج والممثل محمد سامي الجمهور والمتابعين، أحدث ظهور له بصحبة شقيقته الفنانة ريم سامي، وزوجته الفنانة مي عمر.

ونشر محمد سامي صورا على الريد كاربت بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهر سامي بإطلالة أنيقة، بينما ارتدت مي عمر فستان لامع قصير وشفاف، وظهرت ريم سامي بفستان أسود جذاب.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصةً لعرض أفضل الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، حيث يعمل كواجهة استثنائية لعرض أفضل الإبداعات السينمائية، بدءًا من الإنتاجات العربية وصولًا إلى أعمال دولية رائدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنية وصنّاع الأفلام والمحترفين من العالم العربي وخارجه، مع تنظيم مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة.

آخر أعمال الفنانة ريم سامي المشاركة في مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

محمد سامي ريم سامي مي عمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي

