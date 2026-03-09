أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الإثنين، من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في تحرك دبلوماسي لافت وسط توترات عالمية متصاعدة.

ووصف أوشاكوف، الحوار بأنه كان "عمليا وصريحا وبناء"، واستمر لمدة ساعة كاملة تركزت على حسم ملفات شائكة تهم القطبين الكبيرين.

إيران وأوكرانيا.. الملفات "فوق الطاولة"

كشف المساعد الرئاسي أن الصراع المحتدم حاليا مع إيران تصدر أجندة المباحثات، حيث جرى تبادل "جوهري ومفيد" للآراء حول تطورات الوضع هناك.

كما بحث الزعيمان مسار المفاوضات الثنائية بشأن "الأزمة الأوكرانية"، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة، في إشارة واضحة لتقدم في قنوات التواصل الدبلوماسي لإنهاء الصراع، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

تقييم "العملية المشتركة" وسوق النفط

خلال المكالمة، قدّم الرئيس ترامب رؤيته وتقييمه لتطورات الأوضاع في سياق العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية" الجارية حاليا. ولم تغب فنزويلا عن المشهد؛ إذ ناقش الرئيسان تأثير الأوضاع هناك على "سوق النفط العالمي"، وهو الملف الذي يمس مصالح البلدين الاقتصادية بشكل مباشر في ظل تذبذب الأسعار.

اتفاق على "دورية التواصل"

أكد أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة أن يكون هذا التواصل "منتظما"، تنفيذا لاتفاقات سابقة بينهما.

وأبدى بوتين وترامب "استعدادا كاملا" لاستمرار هذا التنسيق المباشر، مما يعكس رغبة مشتركة في إدارة الأزمات الدولية الراهنة عبر "قناة اتصال مفتوحة" بين الكرملين والبيت الأبيض.

تأتي هذه التحركات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.