شهدت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، اليوم، سلسلة من التطورات العسكرية والسياسية، تزامنًا مع انتخاب مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا للبلاد، حيث علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات الأخيرة.

يرصد "مصراوي"، أبرز تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، كما يلي:

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قدرات إيران الصاروخية انخفضت إلى نحو 10%، وإعادة بنائها ستتطلب سنوات طويلة.

وأضاف: دمرنا 51 سفينة إيرانية ونواصل ضرب مصانع الصواريخ في إيران.

وأوضح: قاذفات B-2 Spirit ستقوم بضرب أهداف بعيدة في العمق الإيراني ونحن متقدمون بشكل غير متوقع.

وتابع: انخفضت عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة الإيرانية بنسبة 83%.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمتلك طائرات اعتراضية منخفضة التكلفة للتصدي للطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأضاف: استهدفنا أكثر من 5 آلاف هدف في إيران حتى الآن، والنظام الإيراني لديه طموحات نووية، ولو لم يتم القضاء على هذه المطامع لكانوا سيمحون إسرائيل من وجه الأرض.

وأضاف: عرضنا على النظام الإيراني وقودًا نوويًا لكنه رفض وبدأ تشغيل مواقع نووية أخرى في أماكن جديدة، والعمليات الحالية ركزت على تحييد القدرات الهجومية الإيرانية.

وتابع: النظام الإيراني كان سيهاجمنا لو لم نهاجمه، والأمر الأكثر تأثيرًا أنه هاجم جيرانه.

وأشار إلى أن إمدادات النفط ستكون أكثر أمانًا بعد إزالة التهديد الإيراني.

وقال: سأضرب إيران بقوة أكبر إذا أضرت بإمدادات النفط.

وأضاف: نحن على وشك الانتهاء، والعملية ضد إيران ستنتهي قريبًا.

وأوضح: سنرفع بعض العقوبات النفطية عن بعض الدول مؤقتًا لخفض أسعار الوقود عالميًا.

وقال إن البحرية الأمريكية سترافق السفن في مضيق هرمز عندما يحين الوقت.

وأضاف: أجريت مكالمة إيجابية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا وتطرقنا للشرق الأوسط كذلك، وبوتين يريد أن يكون مفيدًا بشأن إيران.

وقال: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا جدًا.

وأكمل: نجري تحقيقًا بشأن الهجوم على مدرسة للبنات في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي: إن النظام في إيران كان على بعد أسبوعين من تصنيع أسلحة نووية.

وأوضح أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة أقل مما كان يتوقع بسبب الحرب على إيران.

وأشار إلى أنه يشعر بخيبة أمل تجاه المرشد الجديد لإيران، مؤكدًا أنه سيقود البلاد إلى نفس المشكلات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب ما إذا كانت إيران قد فعّلت خلايا نائمة، لكنه أكد أن الأمور تحت السيطرة.

وقال إن بلاده تريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا.

وأضاف أن الحرب ستنتهي عندما تفقد إيران القدرة على امتلاك أسلحة لمهاجمة الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما لفترة طويلة جدًا.