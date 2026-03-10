إعلان

إيران: دول بينها الصين وروسيا وفرنسا تواصلت معنا بشأن وقف إطلاق النار

كتب : محمد أبو بكر

01:27 ص 10/03/2026

اطلاق صاروخ

قال مجيد تخت روانتشي، نائب وزير الخارجية في إيران، إن دولًا عدة، بينها الصين وروسيا وفرنسا، تواصلت مع طهران بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من العدوان.

يذكر أن عباس عراقجي، وزير الخارجية في إيران، قال إن توقف أو تباطؤ نقل النفط سببه الاعتداءات التي شنها الإسرائيليون والأمريكيون ضد بلاده.

وأضاف أنه لا يعتقد أن التفاوض مجددًا مع الولايات المتحدة مطروح، مشيرًا إلى أن لدى إيران تجربة مريرة في التفاوض معهم، بحسب بي بي إس نيوز.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

