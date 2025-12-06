إعلان

بالصور- عمرو دياب يشعل حفله الغنائي في الدوحة

كتب : هاني صابر

12:34 م 06/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عمرو دياب - حفل الدوحة
  • عرض 7 صورة
    عمرو دياب في الدوحة
  • عرض 7 صورة
    حفل عمرو دياب في قطر
  • عرض 7 صورة
    عمرو دياب
  • عرض 7 صورة
    عمرو دياب يغني في الدوحة
  • عرض 7 صورة
    عمرو دياب يتألق بحفل الدوحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جزيرة المها بالدوحة – قطر، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم عمرو دياب وصلة غنائية مميزة، أشعل بها الأجواء، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الأغاني من اللحظة الأولى حتى نهاية الحفل.

وبدأ الهضبة حفله بأغنية “يا أنا يا لأ" قبل أن ينتقل إلى "انت الحظ" و "خطفوني" كما غنّى عددًا من أبرز أغانيه مثل "بابا" و"شكرا من هنا لبكره" و "شايف قمر" و“تملي معاك”و "العالم الله”و“قمرين”.

عمرو دياب جزيرة المها حفلات عمرو دياب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025