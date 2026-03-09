إعلان

بتلاوة القرآن.. عمر علي عوض يفتتح الندوة التثقيفية الـ 43 للقوات المسلحة

كتب : أحمد الجندي

02:25 م 09/03/2026

عمر علي عوض

افتتح عمر علي عوض المتسابق في برنامج دولة التلاوة تلاوة القرآن الكريم، بفعاليات الندوة التثقيفية الـ 43 التي تنظمها القوات المسلحة المصرية، بتلاوة مجموعة من آيات الذكر الحكيم، ضمن الاحتفالات الرسمية بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٣، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

إعلان

إعلان

