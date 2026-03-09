قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأعلاف شهدت زيادة كبيرة في الأسواق خلال الأسبوع الجاري تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف السيد، أن أسعار الأعلاف شهدت زيادة بنحو 3 الآف جنيه للطن خلال أسبوع، ليصل الطن إلى 25 ألف جنيه، مقابل 22 ألف جنيه قبل الزيادة.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 52.73 للشراء 52.83 للبيع خلال تعاملات اليوم، بزيادة بنحو 10% منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتستورد مصر الأعلاف كالذرة والصويا من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر تستورد من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن السابق، لمصراوي.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى بين 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي تستهلك محليا، والباقي تستورده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في وقت سابق لمصراوي.

ويرى السيد، أن هذه الزيادة غير مبررة حيث أن لدى التجار مخزون استراتيجي من الذرة والصويا، كمان أن هناك شحنات ذرة وصويا في الموانئ تمفي لعدة أشهر قادمة.

وتوقع السيد، أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن سجل اليوم في المزرعة نحو 102 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 120 و125 جنيها باختلاف المناطق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

إقرأ ايضا:

تعاملات الإنتربنك تقفز إلى 3.4 مليار دولار منذ بداية حرب أمريكا وإيران



خبيرة مصرفية: الدولار مرشح للمزيد من الارتفاع مع استمرار تصاعد حرب أمريكا وإيران



ارتفاع الدولار يهدد بزيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر



مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟



