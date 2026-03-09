أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة منيا القمح حتى عام 2030، بمساحة إجمالية تبلغ 981.21 فدانًا، بزيادة قدرها 125.61 فدانًا عن المخطط السابق الصادر عام 2009.

ويهدف المخطط الجديد إلى استيعاب طاقة سكانية تقدر بنحو 124 ألفًا و15 نسمة، بكثافة سكانية تصل إلى 128 شخصًا للفدان، بما يتوافق مع الاحتياجات الخدمية والتعليمية التي تم طرحها خلال جلسة الاستماع المنعقدة بمركز ومدينة منيا القمح في 10 ديسمبر 2025.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تحديث المخططات الاستراتيجية لمدن محافظة الشرقية، مشددًا على ضرورة استكمال تحديث باقي مدن المحافظة التي مضى على مخططاتها أكثر من خمس سنوات، وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ديرب نجم والإبراهيمية، مع البدء فورًا في إعداد المخططات لمدن أبو حماد وههيا وفاقوس، بهدف استيعاب احتياجات المواطنين حتى عام 2030، في ظل الزيادة السكانية وتحول مدن المحافظة من الطابع الزراعي إلى الأنشطة التجارية والخدمية.وأكد الأشموني أن إعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة منيا القمح جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمعالجة مشكلات تداخل الكتل السكنية ذات الكثافة المرتفعة، موضحًا أن المخطط يهدف إلى تيسير الإجراءات والحد من البناء المخالف على الأراضي الزراعية من خلال دعم التوسع الرأسي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 4657 لسنة 2025، التي حددت أقصى ارتفاع للمباني بـ 36 مترًا، على أن يكون الارتفاع مرتبطًا بعرض الشارع بما يعادل مرتين عرض الشارع بحد أقصى 36 مترًا، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف محافظ الشرقية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات متكاملة لأهالي المحافظة، بما يدعم الاستثمار والتنمية داخل مدنها.