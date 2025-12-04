مايكل كين على كرسي متحرك وجولييت بينوش تحاول ألا تبكي.. تكريم 4 نجوم بافتتاح

جدة- منى الموجي:

حضر المخرج محمد سامي بصحبة زوجته النجمة مي عمر حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، والتقطا الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وتحدثت مي لوسائل الإعلام عن مسلسلها الجديد والذي تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2026 "الست موناليزا"، قائلة "مسلسل حلو قوي وكله مشاعر، وبحب تقديم الأدوار اللي ليها علاقة بقضايا المرأة: خيانة أو اضطهاد".

وتعليقا على عمل مي مع مخرج آخر غيره، قال سامي "أنا جوزها مش أبوها على فكرة".

وتابع متحدثا عن خوضه تجربة التمثيل في مسلسل 8 طلقات: "حبيت الحكاية وهنشوف الموضوع هيبقى عامل إزاي"، وعلقت مي "بقالي عشر سنين بقوله لازم تمثل، بيمثل حلو قوي، ومحمد الشغل معاه سهل جدا وبيهتم بكل التفاصيل".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي تُقام دورته الخامسة في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر، بمشاركة عدد كبير من النجوم.