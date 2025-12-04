إعلان

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم "الست" بمهرجان مراكش".. وتوجه رسالة لصُناع العمل

كتب : سهيلة أسامة

05:35 م 04/12/2025
    يسرا بفستان أنيق
    يسرا وظافر العابدين من العرض الخاص لفيلم الست
    إطلالة يسرا
    يسرا أثناء في العرض الخاص لفيلم الست

شاركت الفنانة يسرا مجموعة صور لها أثناء حضورها العرض العالمي الأول لفيلم "الست"، الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي.

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "من العرض العالمي الأول لفيلم الست في مهرجان مراكش السينمائي الدولي".

وتابعت يسرا: "قطعة فنية رائعة، أحسنت يا فريق العمل الموهوب، فيلم رائع".

وظهرت يسرا بإطلالة راقية، مرتدية فستانًا طويلًا واسع التصميم، مزين بتطريزات لامعة.

ويتناول فيلم "الست" السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي شكّلت مسيرتها الفنية.

وتخوض منى زكي بطولة فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشاركها البطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

