بإطلالة أنيقة.. أسماء جلال تنشر صور من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

كتب : سهيلة أسامة

11:11 ص 30/12/2025
نشرت الفنانة أسماء جلال صور جلسة تصوير من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وحضر العرض عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفيلم.

وتألقت أسماء جلال في العرض الخاص، وارتدت توب أسود كلاسيك وبليزر بنفس اللون، وبنطال مرصع بالألماس عند الركبة.

وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم إن غاب القط.. 31 ديسمبر في السينمات".

ومن أبرز الحضور: إسلام جمال، محمد جمال سعيد، مريم الخشت، كريم العمري، محمد الشرنوبي، أمينة خليل، طه دسوقي، عمرو مصطفى، والطفل علي البيلي.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

الخاص لفيلم إن غاب القط الفنانة أسماء جلال

