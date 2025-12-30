على طريقتها الخاصة.. سميرة سعيد تستقبل عام 2026 مع عائلتها (صور)

نشرت الفنانة أسماء جلال صور جلسة تصوير من العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وحضر العرض عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفيلم.

وتألقت أسماء جلال في العرض الخاص، وارتدت توب أسود كلاسيك وبليزر بنفس اللون، وبنطال مرصع بالألماس عند الركبة.

وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم إن غاب القط.. 31 ديسمبر في السينمات".

ومن أبرز الحضور: إسلام جمال، محمد جمال سعيد، مريم الخشت، كريم العمري، محمد الشرنوبي، أمينة خليل، طه دسوقي، عمرو مصطفى، والطفل علي البيلي.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

