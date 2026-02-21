وكالات

زعم سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي، إن لإسرائيل حقاً دينياً في السيطرة على أراضٍ واسعة في الشرق الأوسط، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وخلال المقابلة، استشهد كارلسون بسفر التكوين، مشيراً إلى الحوار بين الله وإبراهيم حول هبة الأرض “من النيل إلى الفرات”، وسأل السفير عما إذا كان يوافق على حق إسرائيل في أراضٍ تشمل الأردن وسوريا ولبنان الحالية، إضافة إلى أجزاء من السعودية والعراق.

ورد هاكابي بالقول: “سيكون من الجيد لو أنهم (إسرائيل) استولوا على كل شيء”.

وفي الأشهر الأخيرة، كثّف كارلسون انتقاداته لإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفاً الدعم غير المشروط لإسرائيل بأنه “فيروس عقلي”، ومشيراً إلى أن السلطات الأمريكية تتجاهل مصالح المسيحيين في المنطقة.

كما تحدث كارلسون عن احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية بعد تسجيل المقابلة، موضحاً لصحيفة ديلي ميل أن جواز سفره صودر مؤقتاً في مطار بن غوريون، واقتادته السلطات مع مرافقيه إلى غرفة استجواب، بينما أكدت سلطات الطيران الإسرائيلية لاحقاً أن الأمر اقتصر على أسئلة روتينية ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة.