رحل عن عالمنا اليوم السبت، الريجيسير الشهير سعيد أرابيسك، وأعلن خبر الوفاة محمد سلامة، مسؤول شؤون الممثلين في مسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام، والذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتب سلامة، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الزميل والأخ سعيد أرابيسك".

أبرز أعمال الريجيسير سعيد أرابيسك

وتعد أبرز أعمال سعيد أرابيسك "موسم حصاد الكاكا" وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، بطولة محمد ثروت، حمزة العيلي، محمود حافظ، ويزو، الراحل سليمان عيد، وسامي مغاوري، تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.



اقرأ أيضًا:

مجدي الهواري يعلق على ظهور الخطيب وحسن شحاتة في إعلانات رمضان 2026

البلوجر أم جاسر تعلق على مشاركة رحمة محسن في "علي كلاي"