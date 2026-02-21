إعلان

وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك

كتب : سهيلة أسامة

01:36 م 21/02/2026

وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الريجيسير الشهير سعيد أرابيسك، وأعلن خبر الوفاة محمد سلامة، مسؤول شؤون الممثلين في مسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام، والذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكتب سلامة، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الزميل والأخ سعيد أرابيسك".

أبرز أعمال الريجيسير سعيد أرابيسك

وتعد أبرز أعمال سعيد أرابيسك "موسم حصاد الكاكا" وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، بطولة محمد ثروت، حمزة العيلي، محمود حافظ، ويزو، الراحل سليمان عيد، وسامي مغاوري، تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.


