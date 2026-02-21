فيديو|محمد هنيدي يمازح أحمد السقا:”بقعد معاه بتزيد همومي"

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ظهر "هنيدي" في الفيديو مع الفنان أحمد السقا، وتحدث هنيدي بطريقة كوميدية عن السقا وقال: "عايز اقولكوا حاجة شهادة للتاريخ مهما كان جوايا هموم مجرد ما اقعد مع السقا بتزيد همومي أكتر".

أحمد السقا ينتظر عرض فيلم "خلي بالك على نفسك"

يقوم الفنان أحمد السقا ببطولة فيلم "خلي بالك على نفسك" والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يواجهان العديد من الخلافات والمشكلات المتكررة، مما يقودهما إلى سلسلة من المواقف الطريفة وغير المتوقعة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، إخراج معتز التوني.

آخر أعمال محمد هنيدي الفنية

كانت آخر مشاركات محمد هنيدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول تعرض المحامي اللامع عبدالستار الكف لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، كما يواجه صراعات جديدة وأعداء جدد وآخرين من الماضي.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركاته على شاشة السينما بفيلم "مرعي البريمو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

