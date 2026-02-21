إعلان

بالصور.. مريم ابنة شيرين عبدالوهاب برفقة زينة وشقيقتها

كتب : سهيلة أسامة

02:00 م 21/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    ياسمين ومريم ابنة شيرين عبد الوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وثق الحساب الرسمي لبرنامج ET بالعربي أحدث ظهور لمريم ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ظهرت برفقة الفنانة زينة وشقيقتها.

ونشر حساب "ET بالعربي"، الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت تفاعلًا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعادت نشر أغنيتها "عسل حياتي" على صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" و "إنستجرام".

وتلقى جمهور شيرين الأغنية بتعليقات داعمة ومؤثرة، وجاءت بعضها كالتالي: "اشتقنالك كتير، يلا همة يا جدعة"، "يلا بقى ارجعي"،و"روح قلبي انتي، خلي بالك من نفسك، انتي اللي حيلتنا والله يا شيرين في الوسط ده"، و"إحنا اللي عايزينك معانا العمر كله يا شوشو".

اقرأ أيضًا:

غادة عبدالرازق تعتذر لـ سمية الخشاب: بجد أنا آسفة

أول تعليق من سمية الخشاب على اعتذار غادة عبدالرازق

مريم ابنة شيرين عبدالوهاب الفنانة زينة الفنانة زينة وشقيقتها برنامج ET بالعربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

مدحت شلبي يقترح بيع 51% من الأندية المصرية.. ما التفاصيل؟
خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
سفرة رمضان

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس فيديو "فتاة ميت غمر" المثير للجدل
"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

"عملت مفاجأة".. أول تعليق من غادة عبد الرازق على ظهورها في "رامز ليفل الوحش"
محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"
دراما و تليفزيون

محمود السيسي: "أنا من عيلة اسمها التنين في شبرا الخيمة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية عن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مستهترة ومتطرفة
قفزة جنونية في سعر الذهب اليوم والجرام يرتفع 200 جنيه.. ما الأسباب؟