وثق الحساب الرسمي لبرنامج ET بالعربي أحدث ظهور لمريم ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ظهرت برفقة الفنانة زينة وشقيقتها.

ونشر حساب "ET بالعربي"، الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أثارت تفاعلًا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعادت نشر أغنيتها "عسل حياتي" على صفحاتها الرسمية على "فيسبوك" و "إنستجرام".

وتلقى جمهور شيرين الأغنية بتعليقات داعمة ومؤثرة، وجاءت بعضها كالتالي: "اشتقنالك كتير، يلا همة يا جدعة"، "يلا بقى ارجعي"،و"روح قلبي انتي، خلي بالك من نفسك، انتي اللي حيلتنا والله يا شيرين في الوسط ده"، و"إحنا اللي عايزينك معانا العمر كله يا شوشو".

