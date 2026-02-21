مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
19:30

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

اسبانيول

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"

كتب : هند عواد

01:29 م 21/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 6 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير
  • عرض 6 صورة
    أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى الإعلامي أحمد شوبير بشأن شكوى الأبيض ضد أمين عمر.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا يطالب فيه اتحاد الكرة بتفسير الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها أمين عمر في مباراة الأهلي والجونة.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات "إكس": "هو بجد الزمالك قدم شكوى في حكم مباراة الأهلي والجونة؟ هو بجد الزمالك قدم شكوى في حكم مباراة الأهلي والجونة؟".

ورد الغندور في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الإعلامي الكبير كابتن أحمد شوبير بيقول باستغراب: هل فعلاً الزمالك قدم شكوى في أمين عمر اللي حكم ماتش الأهلي والجونة؟".

وأضاف: "وده نفس اللي حصل لما الأهلي طلع بيان ضد الحكام من قبل ما يلعب أي مباراة في دوري الموسم الماضي، بعد ماتش الزمالك والبنك الأهلي. لو حد فاكر، كان في استغراب برضه".

واختتم: "ودلوقتي آخرين بيعترضوا على حكم ماتش بيراميدز وطرد عمرو قلاوة، رغم إنه مش ماتش الأهلي أو الزمالك، وهي دي الكورة.. الكل بيعترض على بعض فقط".

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الغندور الزمالك خالد الغندور أحمد شوبير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
رياضة محلية

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
إياد نصار لـ"مصراوي": "صحاب الأرض" صوت إنساني يواكب الأحداث
دراما و تليفزيون

إياد نصار لـ"مصراوي": "صحاب الأرض" صوت إنساني يواكب الأحداث
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
أخبار البنوك

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)