الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"

وجه خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى الإعلامي أحمد شوبير بشأن شكوى الأبيض ضد أمين عمر.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا يطالب فيه اتحاد الكرة بتفسير الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها أمين عمر في مباراة الأهلي والجونة.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات "إكس": "هو بجد الزمالك قدم شكوى في حكم مباراة الأهلي والجونة؟ هو بجد الزمالك قدم شكوى في حكم مباراة الأهلي والجونة؟".

ورد الغندور في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب: "الإعلامي الكبير كابتن أحمد شوبير بيقول باستغراب: هل فعلاً الزمالك قدم شكوى في أمين عمر اللي حكم ماتش الأهلي والجونة؟".

وأضاف: "وده نفس اللي حصل لما الأهلي طلع بيان ضد الحكام من قبل ما يلعب أي مباراة في دوري الموسم الماضي، بعد ماتش الزمالك والبنك الأهلي. لو حد فاكر، كان في استغراب برضه".

واختتم: "ودلوقتي آخرين بيعترضوا على حكم ماتش بيراميدز وطرد عمرو قلاوة، رغم إنه مش ماتش الأهلي أو الزمالك، وهي دي الكورة.. الكل بيعترض على بعض فقط".

اقرأ أيضًا:

كأس مصر.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



خصمه المفضل.. ماذا ينتظر عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟





